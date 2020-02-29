Полиция Хьюстона сообщила о нападении на сенатора-республиканца Теда Круза

Политик серьезно не пострадал, преступник задержан.

Правоохранительные городы американского города Хьюстона сообщила о нападении на сенатора от Республиканской партии Теда Круза. Инцидент зафиксирован во время публичного мероприятия, проводимого в штате Техас. Очевидцы рассказали в социальных сетях о том, что активисты бросили в политика банку из-под алкогольного напитка. В результате законодателю не потребовалась медицинская помощь.

Мужчина 33 лет бросил пивную банку в сенатора США Теда Круза. Пивная банка ударила сенатора в грудь и область шеи. заявление полиции

Уточняется, что департамент полиции Хьюстона произвел один арест во время "победного парада". В настоящее время напавшему мужчине грозят официальные обвинения.

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Фото и видео: Telegram / SHOT