Горе-грабитель ранил ножом продавца магазина на Стачек

Подозреваемого задержали по "горячим следам".

Ночью на воскресенье, 6 ноября, в Кировском районе Петербурга произошло нападение на продавца магазина. Злоумышленник попытался ограбить кассу и ударил 19-летнего работника ножом в спину. Об этом стало известно Piter.TV.

Сообщение о произошедшем на проспекте Стачек поступило примерно в 3:35. Как удалось установить оперативникам, за полчаса до этого неудачливый грабитель с ножом попытался завладеть деньгами, однако вместо этого он ранил кассира и скрылся.

28-летнего подозреваемого задержали по "горячим следам" в 3:40 на Турбинной улице. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что мужчину избили и обокрали под угрозой пистолета в Невском районе.

Видео: Piter.TV