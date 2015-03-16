Горе-грабитель ранил ножом продавца магазина на Стачек

Ночью на воскресенье, 6 ноября, в Кировском районе Петербурга произошло нападение на продавца магазина. Злоумышленник попытался ограбить кассу и ударил 19-летнего работника ножом в спину. Об этом стало известно Piter.TV.
Сообщение о произошедшем на проспекте Стачек поступило примерно в 3:35. Как удалось установить оперативникам, за полчаса до этого неудачливый грабитель с ножом попытался завладеть деньгами, однако вместо этого он ранил кассира и скрылся.
28-летнего подозреваемого задержали по "горячим следам" в 3:40 на Турбинной улице. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили о том, что мужчину избили и обокрали под угрозой пистолета в Невском районе.
Видео: Piter.TV
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