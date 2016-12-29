"Ломоносовскую" закрыли из-за застрявшего эскалатора

Станцию подземки закрыли на вход из-за сломавшегося эскалатора. Сообщается, что причиной неполадок стало попадание постороннего предмета в механизм.

Во вторник, 24 января, около 15.25 ограничили работу станции метро "Ломоносовская". Как уточняют в пресс-службе подземки, вестибюль был закрыт на вход. Причиной этого стал застрявший эскалатор. По предварительной информации, проблемы начались из-за попадания постороннего предмета в механизм эскалатора.

Ситуация осложнилась тем, что третий эскалатор станции сейчас на ремонте, поэтому нет вспомогательных сил для спуска пассажиров под землю. Поэтому станцию до решения проблемы закрыли на вход. Со станции можно по прежнему выйти. Однако, чтобы уехать куда-то, советуют выбирать соседние станции или наземный транспорт.

На прошлой неделе станции также несколько раз закрывали. Но уже по другим причинам. "Горьковскую" закрывали после проверки очередной бесхозной сумки. Из-за забывчивого пассажира, станция была недоступна 40 минут. А станция метро "Ладожская" закрывалась на вход из-за хулиганов, разбивших плафон. Работникам метро пришлось в срочном порядке собирать осколки и быстро восстанавливать поврежденный элемент.

Видео: Youtube / Капитан Алатристе