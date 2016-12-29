Станция метро "Ладожская" закрыта на вход из-за хулиганов, разбивших плафон

Около 17 часов вечера в Петербурге закрыли на вход станцию метро "Ладожская".

Неизвестные хулиганы разбили плафон светильника на эскалаторе станции метро "Ладожская". ЧП произошло сегодня, 20 января, в районе 16.50. Из-за этого ЧП сотрудникам метрополитена пришлось экстренно остановить эскалатор. Во-первых, осколки стекла могли поранить пассажиров и забиться в механизм подъемной лестницы. Во-вторых, сама разбитая лампа предоставляет собой опасность для людей. Результатом остановки эскалатора стал курьезный момент. Из-за такой мелочи станцию метро пришлось полностью закрыть на вход. В данный момент люди не могут попасть в метро на "Ладожской". Эту информацию подтверждают и десятки очевидцев в социальных сетях.