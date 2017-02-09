Полицейские отцепили от электрички на Лугу 14 подростков-экстремалов

Транспортная полиция "собрала" богатый урожай зацеперов, проверив электричку, следующую в Лугу. На поезде пряталось 14 подростков от 13 до 17 лет.

Подростки часто выбирают экстремальные развлечения для себя. Есть среди любимых занятий несовершеннолетних и катание на электричке, прицепившись к ней снаружи. Именно таких экстремалов в субботу, 4 февраля. Поймали сотрудники транспортной полиции.

Обычно с электропоезда снимают одного или двух-трех зацеперов. Но на этот раз прокатиться с ветерком решила большая компания нарушителей. Правоохранители поймали сразу 14 подростков. Компания облюбовала электричку, следующую в Лугу.

Всем задержанным было не больше 17 лет. А самым младшим и вовсе всего 13 лет. Подростков скопом доставили в отделение полиции. Туда вызвали их родителей. Все мамы и папы получили протоколы о несоблюдении своих обязанностей.

Юные нарушители же отделались разъяснительной беседой. Кроме того, их всех поставят на учет в правоохранительных органах.

Иногда экстремалы забираются не только на электрички. Например, на этой неделе петербургский зацепер прилег отдохнуть на крыше трамвая. Любителя острых ощущений не испугал мороз на улице.