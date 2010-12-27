Петербургский зацепер прилег отдохнуть на крыше трамвая

В Красногвардейском районе молодой парень рискнул прокатиться на крыше общественного транспорта. Экстремала не испугали мороз и гололедица.

Сегодня, 7 февраля, жителей и гостей Северной столицы удивил очередной зацепер. Парень прилег отдохнуть на крыше движущегося трамвая. Инцидент произошел днем на Индустриальном проспекте. Об этом пишет Life.

По словам очевидцев, парень вальяжно разлегся на крыше общественного транспорта, который двигался по своему маршруту в Красногвардейском районе Петербурга. Молодого человека не испугал пятнадцатиградусный мороз и гололедица. Несмотря на всевозможные опасности, парень забрался наверх и нагло прокатился по проспекту. К счастью, на этот раз все обошлось и закончилось благополучно.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге полицейские сняли с крыши электрички 15-летнего зацепера. Труп подростка пролежал на электропоезде несколько суток.

Фотография: группа вконтакте "Трамвай | Санкт-Петербург"