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Сплин научил Питер чувствовать музыку кожей

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22 апреля в Ледовом Дворце состоялся концерт группы Сплин с презентацией нового альбома «Ключ к шифру».

22 апреля в Ледовом Дворце состоялся долгожданный концерт одного из самых любимых петербургских коллективов - группы Сплин, с презентацией нового альбома «Ключ к шифру». Название выбрано не случайно: по признанию солиста группы Александра Васильева, каждая песня - это зашифрованное послание, понять которое можно только пропустив его через себя, почувствовав кожей. 

На концерте были исполнены как новые композиции, так и лучшее из предыдущих альбомов. Сплины зарядили своих зрителей энергией, заставили потанцевать, попеть и попрыгать. Веселые песни сменялись спокойными, романтичными, порой мистическими, пропитанными любовью к каждому уголку Петербурга, с впечатляющими инструментальными партиями. 

Для зрителей, собравшихся на концерт со всей России, выступление пролетело на одном дыхании. Даже после трех песен, исполненных «на бис», группу не хотели отпускать.


Видео: Piter.TV
Алиса Лукьянова, Катерина Суворова, Лиза Назаренкова 
Теги: ключ к шифру , сплин
Категории: Лента новостей Новости СПб Новости шоу-бизнеса России

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