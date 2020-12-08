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Группа "Сплин" выпустила мрачный клип на сингл "Вирус"

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Участники российской рок-группы появились в черно-белом ролике, снятом Дмитрием Кабановым и Оксаной Беляковой.

Группа "Сплин" выпустила мрачный клип на сингл "Вирус". Ролик появился на платформе YouTube. 

В клипе музыканты появились в страшных масках с язвами и рубцами. Трек под мрачные биты и гитарные риффы описывает пандемию коронавируса и то, как она изменила жизнь людей.

Город без имени, улицы вымерли, люди закрылись по домам.

Участники группы

Зрители довольны работой музыкантов. Они подчеркнули, что атмосфера в клипе достаточно мрачная. Они осмелились предположить, что так и было задумано автором. 

Ранее мы сообщили, что разработчики Nier Replicant ver.1.22474487139 показали 9 минут геймплея.

Видео: YouTube/ Сплин

Теги: вирус, сплин
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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