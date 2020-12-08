Участники российской рок-группы появились в черно-белом ролике, снятом Дмитрием Кабановым и Оксаной Беляковой.

Группа "Сплин" выпустила мрачный клип на сингл "Вирус". Ролик появился на платформе YouTube.

В клипе музыканты появились в страшных масках с язвами и рубцами. Трек под мрачные биты и гитарные риффы описывает пандемию коронавируса и то, как она изменила жизнь людей.

Город без имени, улицы вымерли, люди закрылись по домам. Участники группы

Зрители довольны работой музыкантов. Они подчеркнули, что атмосфера в клипе достаточно мрачная. Они осмелились предположить, что так и было задумано автором.

Ранее мы сообщили, что разработчики Nier Replicant ver.1.22474487139 показали 9 минут геймплея.

Видео: YouTube/ Сплин