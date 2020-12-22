Созданием игры занималась компания Square Enix.

Разработчики Nier Replicant ver.1.22474487139 показали 9-минут геймплея.

Авторы ролика продемонстрировали путешествие главного героя по пустынному храму. На видеозаписи видно, что каждая комната замка наполнена испытаниями для прохождения которых необходимо придерживаться особых правил.

Напомним, игра выйдет на PlayStation 4, Xbox One и ПК. Премьера запланирована на 23 апреля.

Ранее мы сообщили, что ВОЗ опубликует доклад о визите экспертов в Ухань.

Видео: YouTube/Square Enix