Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости куда сходить в петербурге Театр
Спектакль "В день свадьбы"
28 декабря, 19:00
0
Asyaromanenkova
287

Спектакль "В день свадьбы"

0
 
 

В Молодежном театре на Фонтанке покажут один из самых заметных спектаклей сезона 2015-2016 года

Постановщик Семен Спивак воплотил на сцене пьесу Виктора Розова "В день свадьбы". Этот известный в прошлом спектакль не так часто ставится в России сегодня. Актеры петербургского театра доказывают, что произведение Розова достойно зрительского внимания и высоких оценок со стороны критиков.

Герои на сцене Молодежного театра на Фонтанке будут решать сложные вопросы о любви, дружбе и предательстве. И накануне свадьбы жених и невеста проверят свои чувства, а также обсудят не очень популярные сейчас понятие чести, самопожертвования и бескорыстности. Развязка закрученного сюжета удивит даже опытных театралов. Купить билеты можно на официальном сайте Молодежного театра на Фонтанке и в главной кассе учреждения.

Теги: в день свадьбы , молодежный театр на фонтанке
Категории: Театр

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5