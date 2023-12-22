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Спектакль "Оружие сердец"
Сегодня, 18:00
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Спектакль "Оружие сердец"

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Постановку покажут 10 мая в Молодежном театре на Фонтанке. Начало в 18:00. Для зрителей старше 16 лет.

Молодежный театр впервые обращается к творчеству Андрея Платонова. Киносценарий "Семья Иванова" создавался в 1945-м году. В постановке изображается, как пройденные человеком суровые испытания предыдущих лет изменили многое общество.  Обычная семья оказалась на грани распада. Как найти новые силы, чтобы жить дальше, выдержать новые трудности и начать новую счастливую жизнь? Зрители задумаются о цене нравственности, совести, взаимопонимания. 

Фото: ВКонтакте / Молодёжный театр на Фонтанке

Теги: молодежный театр на фонтанке, оружие сердец, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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