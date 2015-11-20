"Я жду тебя, любимый…" — в Молодёжном театре на Фонтанке состоялась премьера монодрамы по мотивам одноименной пьесы

День премьеры всегда становится особенным как для создателей спектакля, так и для зрителей. Если первыми руководит волнение по поводу того, как спектакль примет зритель, то вторые всегда наполнены предвкушением чего-то нового и необычного. Предвкушением зрелища, которое сможет хоть и временно, но перенести в другой мир, свободный от повседневной рутины.

Спектакль "Я жду тебя, любимый…", поставленный режиссером и заслуженным артистом России Борисом Макаровым по мотивам одноименной пьесы итальянских драматургов Дарио Фо и Франке Раме, изначально вызывал неподдельный интерес. Заявленный в жанре монодрамы, он сразу привлек внимание тем, что в постановке задействована лишь одна актриса – Нина Лоленко, взгляды зрителей к которой прикованы на протяжении первого акта спектакля. Впрочем, и второй акт по своей необычности и нестандартному подходу первому нисколько не уступает – на сцену выходят профессиональные психологи, готовые в открытой беседе с присутствующими зрителями обсудить актуальные психологические темы, поднятые в спектакле и ответить на все вопросы, если таковые имеют место быть.

Сам спектакль однозначно оставил послевкусие невероятного восхищения от того, как актриса Молодежного театра Нина Лоленко, на протяжении всего действия искусно удерживает внимание зрителей своим проживанием жизни героини Марии. Более того, делает это настолько эмоционально и правдоподобно, что порой возникает вопрос: полностью ли это актерская игра, или же откровенный диалог со зрителем?

Мария — собирательный образ всех тех героинь, которых мне приходилось когда-либо играть на сцене, образ, приправленный моим жизненным опытом. отмечает Нина Лоленко.

Несомненно, откровенность, с которой был преподнесен образ главной героини, еще больше раскрыла разные грани противоречивых эмоций, с которыми она не в силах разобраться самостоятельно.

Но обо всем по порядку.

Главной героиней пьесы мы видим женщину по имени Мария, состоящую в семейных отношениях с мужчиной-тираном, запирающим ее в квартире и полностью контролирующим ее жизнь. Изначально, по словам авторов, в основу спектакля было решено поставить крайне актуальную на сегодняшний день тему абьюза, эмоционального и физического насилия в семьях. Но, как показал нам просмотр спектакля, одной лишь этой темой дело не ограничилось. Вопросы, которые возникают в голове после финальной ноты действия, один другой опережают. Да, Мария оказалась в очень непростой ситуации, когда ее физическая свобода ограничена. Но всегда ли в подобных отношениях роли в паре можно разделить строго на черное и белое: один агрессор, заставляющий страдать второго – невинную жертву? Или же за то, как складываются отношения между двумя людьми и каким образом распределяются в них роли – всегда несут ответственность оба?

Есть ли у человека право выбора оставаться в сложившейся ситуации или же, приняв волевое решение, взять ответственность за свою жизнь и изменить ее? Эти и другие, не менее важные размышления, возникают в голове, после окончания спектакля.

Именно поэтому нестандартное решение создателей театральной постановки пригласить профессиональных психологов к участию во втором акте, становится более чем актуальным и обоснованным. Дабы не оставлять зрителей один на один со своими эмоциями и переживаниями после просмотра основного действия, создатели спектакля, словно предчувствуя, насколько эмоциональный отклик вызовут поднятые в нем темы, дарят всем присутствующим уникальную возможность в открытом диалоге поделиться своими впечатлениями. А также не просто высказать свое мнение, но и услышать комментарии профессиональных психологов, работающих с семейными парами, реальность которых сталкивает их с необходимостью искать компромисс и баланс в вопросах свободы во взаимоотношениях, прав каждой личности, состоящей в них, взаимного уважения и любви.

Не даром приглашенные к участию во втором акте спектакля психологи консультационного центра "Lighthouse" Вадим Петров и Дарина Илянина, в ходе беседы со зрителями отметили, что их основная задача - с помощью обсуждения привлечь внимание к глубинным причинам возникновения семей, где практикуется эмоциональное и физическое насилие.

"Сама пьеса показывает верхний слой того, что происходит, ту самую верхушку айсберга, — в ходе беседы со зрителями поясняет Дарина Илянина, — Можно строить сколько угодно центров для помощи жертвам домашнего насилия, но это будет бесполезно, если люди не будут туда приходить. Чтобы они начали обращаться за помощью, необходимо сформировать в обществе определённую культуру отношения к подобным вещам".

И поспорить с этим сложно. Один лишь факт того, как разделились мнения зрителей после просмотра первого акта спектакля, говорит не только о противоречивости и отсутствии единого мнения о подобных ситуациях. Ведь во время обсуждения, во втором акте, от присутствующих в зале прозвучали диаметрально противоположные высказывания о том, какой они видят жизнь главной героини. "Она сама во всем виновата. Что выбрала, то и получает", "Героиня абсолютно счастлива. Посмотрите на нее – ее полностью устраивает все происходящее с ней и менять она ничего не хочет", "Дух Марии сломлен и у нее нет внутренних сил для того, чтобы что-то изменить" - и это далеко не все мнения, прозвучавшие в ходе обсуждения.

Что ж, судя по активной реакции присутствующих – вопросы, затронутые в спектакле действительно актуальны и люди готовы к тому, чтобы их обсуждать. А сама возможность разговора на эту тему с профессиональными психологами, несомненно, зрителям пришлась по душе – яркость эмоций и впечатлений, проявленных во время обсуждения спектакля, ни в чем не уступала эмоциональности действия в первом акте. А это значит, что как минимум, тема действительно находит живой отклик в сердцах людей, так или иначе, касаясь каждого.

Текст: Марина Паноинте

Фото: предоставлено Молодежным театром на Фонтанке

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