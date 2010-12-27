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Балет "Лебединое озеро"
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Shdaria
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Балет "Лебединое озеро"

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Александринский театр представит зрителям "Лебединое озеро" с необычным подходом к хореографии артистов.

 В Александринском театре 12 июня покажут спектакль "Лебединое озеро" в постановке Театра балета имени П.И. Чайковского. Балет состоит из трех актов.

Постановка отличается особым подходом к хореографии артистов. Персонажи часто создают асимметричные фигуры, которые весьма необычны для классического видения этого произведения П. И. Чайковского.

Создатели "Лебединого озера" покажут оригинальное финальное завершение всем известной истории. Он оптимистичен. Победу с достоинством принимают Одетта и Зигфрид. Честные, добрые, любящие друг друга, они остаются по ту сторону власти Ротбарта. 

Фото: instagram / alexandrinsky

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Категории: Театр

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