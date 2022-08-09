Литовскую фигуристку-чемпионку захотели лишить гражданства из-за шоу Навки

Габриэлюс Ландсбергис поддерживает персональные санкции против спортсменов.

Литовскую фигуристку Маргариту Дробязко власти страны захотели лишить гражданства и государственных наград из-за участия в ледовом шоу российской олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Танцы на льду в рамках программы "Лебединое озеро" показываются в Сочи. В эфире местного телеканала LRT министр по внешней политике Габриэлюс Ландсбергис прокомментировал ситуацию. Чиновник полагает, что данный вопрос следует вынести на обсуждение. При этом он лично поддерживает подобные санкции в адрес спортсменов.

Напомним, что Маргарита Дробязко родилась в Москве, но после распада Советского Союза начала представлять Литву вместе со своим будущим супругом Повиласом Ванагасом. Пара фигуристов являются 13-кратными чемпионами прибалтийской страны, а также бронзовыми призерами мирового первенства 2000 года в танцах на льду.

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Фото и видео: YouTube / Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija