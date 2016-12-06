Специалисты NASA прогнозируют Земле кромешную тьму уже в ноябре

Глава NASA сообщил в Белый Дом о двухнедельном затмении, которое ожидает Землю в ноябре

Сегодня в ряде СМИ появилось сообщения о глобальном двухнедельном затмении, которое ожидает Землю уже в ноябре текущего года.

Специалисты NASA считают, что в ноябре Венера и Юпитер спровоцируют тысячи химических реакций и взрывов, которые повлияют на Солнце. Около 15 дней понадобится звезде для восстановления. Подобное явление называется параллелизмом. Венера переходит в новую фазу, закрывая собой часть Юпитера.

В докладе, который направлен в Белый Дом, сообщается, что светило приобретет синий цвет. Данное явление будет наблюдаться в период с 15ого по 29 ноября 2017 года.

Сегодня Piter.TV опубликовал уникальное видео планеты Марс от NASA.

Видео: YouTube