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NASA опубликовало уникальное видео "живого" Марса

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Ученые заявляют, что такой богатый ландшафт - повод задуматься о колонизации Марса

 NASA обнародовал уникальное видео загадочной и такой близкой планеты Марс.

3х минутное видео смонтировано из сотен фотографий, которые были сняты за несколько лет изучения красной планеты. На видео показан богатый ландшафт Марса: горы, равнины, кратеры. На планеты случаются пылевые бури. Периодически опускаются густые туманы. Ученых не покидает надежда, что на Марсе есть живые организмы.

Специалисты всерьез задумываются о колонизации Марса.

Недавно Piter.TV сообщал о найденном на Марсе гигантском крабе.

Видео: YouTube

 

Теги: видео , космос , марс , наса , наука
Категории: Инновации Общество Мировые новости Лента новостей

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