NASA опубликовало уникальное видео "живого" Марса

Ученые заявляют, что такой богатый ландшафт - повод задуматься о колонизации Марса

NASA обнародовал уникальное видео загадочной и такой близкой планеты Марс.

3х минутное видео смонтировано из сотен фотографий, которые были сняты за несколько лет изучения красной планеты. На видео показан богатый ландшафт Марса: горы, равнины, кратеры. На планеты случаются пылевые бури. Периодически опускаются густые туманы. Ученых не покидает надежда, что на Марсе есть живые организмы.

Специалисты всерьез задумываются о колонизации Марса.

Недавно Piter.TV сообщал о найденном на Марсе гигантском крабе.

Видео: YouTube