Массовое отравление в "Прибалтийской": госпитализировали трех постояльцев

Около двухсот гостей гостиницы на улице Кораблестроителей пожаловались на плохое самочувствие, еще 21 человек обратились в медпункт с признаками отравления.

В гостинице "Прибалтийская Парк Инн" на улице Кораблестроителей проходит проверка Роспотребнадзора. Специалисты ведомства проверяют информацию о массовом отравлении в заведении.

Сейчас известно, что из гостиницы госпитализировали троих постояльцев. Их предварительный диагноз – острая кишечная инфекция. Еще 21 больной обратился в медпукнт отеля. Когда специалисты провели обход по номерам, то на плохое самочувствие пожаловались еще 198 постояльцев.

Роспотребнадзор проводит проверку. Официальных данных об отравлении пока нет. Однако "Фонтанка" сообщает, что сейчас в гостинице работают сотрудники районной прокуратуры и Роспотребнадзора.

В начале года в Петербурге три человека отравились стеклоочистителем. Тела мужчин и женщины нашли в заброшенном доме на набережной реки Смоленки. Их тела были изуродованы животными. Специалисты начали подозревать отравление, когда рядом с телами нашли большую бутылку "Стеклоомывающей жидкости Дед Мороз",