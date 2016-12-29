В Петербурге три человека отравились стеклоочистителем

Объеденные крысами мертвые люди умерли от отравления

По факту смерти нескольких человек, обнаруженных в расселенном доме на набережной Смоленки, возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, они могли погибнуть, выпив стеклоочистителя. После смерти тела людей обглодали крысы.

Напомним, ранее появились сообщения о том, что в расселенном доме на Смоленке нашли тело обнаженной женщины и двоих мужчин. Их тела были обглоданы крысами. Внимание экспертов-криминалистов привлек тот факт, что рядом с телами стояла пятилитровая канистра с надписью "Стеклоомывающая жидкость Дед Мороз", а на дне болтались остатки розоватой жидкости.

Отмечается, что по факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Статья, по которой возбудили дело, звучит как «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший смерть трех человек»

Видео: из архива