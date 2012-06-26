Снежное видео: Сочинцы обрадовались природным катаклизмам

Вчера на Сочи и его пригороды обрушились обильные снегопады, но местные жители и отдыхающие только рады такому явлению природы

В Сочи из-за сильного снегопада вчера было объявлено штормовое предупреждение. Основной удар снежной стихии обрушился на Центральный, Хостинский и Лазаревский районы. Высота снежного покрова достигала местами 35 сантиметров, при норме осадков для этого времени года до 2 сантиметров.

Снегоуборочной технике и коммунальным службам пришлось изрядно потрудиться. На уборке снега было задействовано 189 единиц спецтехники. Одни работали на расчистке федеральных дорог, другие на местных автомобильных дорогах, а остальные очищала улицы города.

Но жители и гости Сочи кажется только обрадовались столь мощному снегопаду. Люди гуляли, лепили снеговиков, играли в снежки и просто валялись в снегу. Ну а более экстремальные катались прямо по улицам города на санках, лыжах, сноубордах и даже на снегоходах.

Всю красоту заснеженного Сочи люди фотографировали и снимали на видео, а затем охотно делились фото и видео кадрами в интернете. Предлагаем вам к просмотру видеоподборку по-настоящему зимних кадров из Сочи.

Видео: YouTube/Чугунов Роман, Instagram/addicted2musik93, krd_dtp