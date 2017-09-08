В Мексике произошло крупное землетрясение

В Мексике зафиксировано самое мощное землетрясение с 1985 года.

Утром 8 сентября у берегов Мексики произошло крупное землетрясение. Его зафиксировали радары географической службы США. Специалисты оценивают мощность стихии в восемь баллов. Напомним, что самые сильные из известных землетрясения достигали 8,5 баллов.

Очаг природного катаклизма по разным сведениям достиг глубины от 32 до 79 метров. Эпицентр на поверхности пришелся недалеко от юго-запада населенного пункта Трес-Пикос.

Предварительных данных о жертвах и разрушениях нет. Местных жителей предупреждают о грядущей волне цунами и просят не подходить близко к территории пляжа. Удару подвержено не только побережье Мексики, но и территории близлежайщих госурарств: Гондураса, Никарагуа, Гватемалы, Сальвадора, Коста-Рики, Панамы, Эквадора. Зона риска также распространяется на Гавайи.

Видео: Twitter/Jeff_Journalist