Снова бесхозный предмет: "Проспект Большевиков" закрыли на вход и выход

Пресс-служба метрополитена сообщает, что станцию "Проспект Большевиков" закрыли на вход и выход. Причиной называют подозрительный предмет.

Станцию метро "Проспект Большевиков" закрыли на вход и выход для пассажиров. Уточняется, что причиной этих мер стал бесхозный предмет, найденный на станции. Судя по фотографии с места события, речь идет о чемодане на колесиках. Вестибюли стали недоступны в 16.05 среды 17 мая.

- На чемодане есть ярлычек от багажа Аэрофлота. По нему можно узнать рейс и владельца. Из-за чего паника? - написала в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Ольга Пономарева.

Пассажиры со станции уходят неохотно, так как станции часто закрывают из-за бесхозных сумок, то люди перестали пугаться. К место ЧП прибыл отряд ОМОНа. Пассажиры из окна проезжающего поезда видели, что на платформе работает собака.

Поезда проезжают станцию без остановок. О закрытой станции объявляют по громкой связи в подземке. Около наземного вестибюля собирается толпа. пассажиры не собираются пересаживаться на наземный транспорт. Опыт предыдущих перекрытий станций подсказывает, что закрыта она будет не так уж долго.

ОБНОВЛЕНИЕ Станцию открыли для пассажиров в 16.52. Специалисты не обнаружили ничего подозрительного и опасного на платформе.

Это не первая станция, которая пострадала за сегодня. Ранее Piter.tv сообщал, что из-за бесхозного предмета закрыли станцию "Электросила". На платформе лежала небольшая черная сумка. После проверки станцию открыли: содержимое баула оказалось безобидным.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург