Из-за бесхозного предмета закрыли станцию "Электросила"

Станцию метрополитена "Электросила" закрыли на вход и выход, сообщает пресс-служба подземки.

В среду, 17 мая, станцию метро "Электросила" закрыли на вход и выход. Как уточняют в пресс-службе подземки, причиной послужил бесхозный предмет. Неизвестная сумка лежит на платформе. Судя по фотографии с места события, переполох устроили из-за черной сумки средних размеров. Вестибюли стали недоступны для пассажиров в 11.55. Около входа в метро собрались люди: они надеются, что станцию быстро откроют, и они продолжат свой путь.

- Сейчас приезжала, что-то там вещали, что поезда в сторону "Купчино" и "Парнаса" последние идут дальше мимо будут проходить, - написала пользовательница группы "ДТП и ЧП Санкт Петербург".

О закрытии станции объявляют по громкой связи в метрополитене. Поезда следуют станцию без остановок. Горожане, как обычно, возмущаются в социальных сетях, что из-за забывчивых людей останавливается работа станций.

Во вторник, 16 мая, тоже не обошлось без закрытых станций метро. Но ситуация достаточно быстро разрешилась. Как сообщал Piter.tv хозяин подозрительной сумки сам пришел за ней на станцию "Площадь Мужества".

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург