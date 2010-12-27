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Минобороны РФ и руководитель ансамбля им. Александрова получили награды за вклад в развитие культуры Петербурга
Сегодня, 17:28
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Shdaria
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Минобороны РФ и руководитель ансамбля им. Александрова получили награды за вклад в развитие культуры Петербурга

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В правительстве Санкт-Петербурга деятели получили премию за выдающийся вклад в развитие искусства и культуры в Северной столице.

 Смольный присвоил награды деятелям в области искусства и культуры за 2016 год. Двое награду этого же вида получили посмертно.

Лицами развития петербургской культуры стали балетмейстер Борис Эйфман, за достижения в области литературы — Даниил Гранин. За успехи в области театрального искусства награжден коллектив авторов, среди которых — директор ТЮЗа Светлана Лаврецова. 

Посмертно наградить премией за вклад в петербургскую культуру решено директора департамента культуры Минобороны РФ Антон Губанков и руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов. Они погибли в крушении ТУ-154 над Черным морем.

Теги: деятели искусства и культуры в петербурге , петербург , премия , смольный наградил
Категории: Новости СПб Лента новостей

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