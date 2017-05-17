Смертельное видео из Воронежа: трассу не поделили два большегруза

В Каширском районе столкнулись фура и ассенизаторская машина. В результате крупной аварии погиб человек.

Минувшей ночью, 17 мая, автодорогу под Воронежем не поделили два габаритных транспортных средства. Инцидент произошел в четвертом часу на 567-м километре трассы М-4 "Дон". После столкновения очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того,

последствия жуткой аварии удалось запечатлеть на видео.

Предположительно, водитель грузовика с прицепом не справился с управлением и на большой скорости протаранил ассенизаторскую машину. На кадрах можно заметить, что от удара обе машины буквально смялись, и они превратились в груду искореженного металла.

Известно, что в результате крупной аварии погиб водитель специализированного автомобиля.

В настоящее время устанавливаются детали трагедии. По какой причине произошла смертельная авария, предстоит выяснить правоохранителям.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось жуткое видео из Омска: маршрутка с пассажирами протаранила бетонную опору.

Видео: группа вконтакте "Аварии | ДТП | Воронежа"