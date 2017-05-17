Жуткое видео из Омска: маршрутка с пассажирами протаранила бетонную опору

Трассу в центре города не поделили микроавтобус и легковушка. В результате крупной аварии пострадали 11 человек, двое из которых дети.

Сегодня днем, 17 мая, в Омске маршрутка с пассажирами из-за столкновения с легковушкой протаранила бетонную опору. Инцидент произошел около часа на Гагарина. После аварии очевидцы в срочном порядке обратились за помощью в спасательные службы. Кроме того, им удалось запечатлеть на видео последствия крупного ДТП.

Предположительно, 44-летняя автоледи на "Мерседесе" не уступила дорогу общественному транспорту и допустила столкновение, в результате которого микроавтобус отбросило на бетонную опору.

В настоящее время правоохранители устанавливают детали аварии. На месте происшествия работают спасатели. Уже известно, что в ДТП пострадали, по меньшей мере, 11 человек, двое из которых в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимацию. Все – пассажиры автобуса.

Также среди потерпевших двое детей 3-х и 7-ми лет.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось видео из Петербурга: автобус с пассажирами угодил в кювет.



Видео: youtube, Roman Surikov