В сети опубликовали видео с места смертельного ДТП в Дагестане

Авария произошла на трассе Кизилюрт – Махачкала

В Instagram в сообществе ДТП Дагестана появилось сообщение о смертельной аварии на автодороге Кизилюрт - Махачкала.

В сообщении говорится, что возможно авария произошла из-за плохой видимости на дороге из-за пожара на полях. На опубликованных кадрах с места аварии спустя непродолжительное время после столкновения следов дыма уже не видно. На кадрах видно, что два легковых автомобиля после удара вылетели в кювет. Автомобили получили значительные механические повреждения.

В комментариях к видео один из пользователей сообщает, что погибли оба водителя. Другой же пользователь утверждает, что погибли трое, в том числе маленький ребенок, а женщина в тяжелом состоянии на операции в больнице.

Сегодня Piter.TV сообщал о смертельной аварии с пассажирским автобусом на Ставрополье, в которой погибли 2 человека, 27 человек получили травмы различной тяжести.

Видео: Instagram/dtp.dagestana