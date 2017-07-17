2 человека погибли и 27 пострадали в ДТП на Ставрополье

Два человека погибли сразу на месте аварии

Жуткая авария с пассажирским автобусом произошла сегодня ночью, 17 июля на Ставрополье.

Около половины первого ночи на 255 километре трассы З-263 "Минеральные Воды - Кочубей", по предварительной информации, легковой автомобиль ВАЗ-2110 выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автобусом "Неоплан", в котором находилось 27 пассажиров и два водителя. От мощного удара легковушку превратило в груду искореженного железа, а автобус выбросило в кювет и перевернуло.

От полученных травм на месте скончались два человека: водитель легкового автомобиля и один из пассажиров автобуса. 22 человека из автобуса госпитализированы в больницы с травмами различной тяжести. 4ро из них находятся в тяжелом состоянии. 5ти человекам оказана медицинская помощь, но госпитализация им не потребовалась. В легковом автомобиле пассажиров не было.

ГИБДД устанавливает все причины и обстоятельства аварии.

Видео: YouTube/Портал ДорИнфо

Фото: Блокнот Ставрополь