Сломанный светофор устроил коллапс утром на Коллонтай

Из-за неработающего регулировщика движения на перекрестке образовался затор, так как все машины спешили проехать первыми.

Утро вторника. 17 января, началось с транспортного коллапса в Невском районе Северной столицы. Около семи утра на перекрестке улицы Коллонтай, проспекта Пятилеток и Большевиков сломался светофор. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

По словам автовладельцев, из строя вышли сразу все регулировщики на перекрестке. Из-за этого началась неразбериха. Каждый водитель стремился как можно быстрее проехать перекресток. В заторе стояли не только легковые машины, но и вагоны трамваев и автобусы. Разумеется, это вызвало транспортный коллапс. Пробка рассосалась ближе к девяти утра.

Ранее сегодня стало известно, что под Тосно "ВАЗ" на зебре сбил пенсионерку и уехал. Авария произошла в понедельник, 16 января. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате столкновения старушка получила очень серьёзные травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Подробности трагедии выясняются.