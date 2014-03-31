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Утром на Народной произошел затор
Сегодня, 9:09
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Утром на Народной произошел затор

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Из-за пробок троллейбусы и автобусы следуют с задержками от 30 минут.

Сегодня утром, 18 декабря, на Народной улице образовалась серьезная пробка. Кроме того, автомобили встали на Октябрьской набережной, Дальневосточном проспекте и проспекте Большевиков. В пресс-службе компании "Организатор перевозок" предупредили о задержке автобусов.

В связи с транспортным затором на Народной улице автобусные маршруты №№4,8,56,140,239,264,285,288 и троллейбусные маршруты №14,27,28 следуют с задержками от 30 минут. Время в пути увеличено. Просим заранее планировать свой маршрут.

Пресс-служба компании "Организатор перевозок" 

Кроме того, пробки сковали въезд на Володарский мост. Машины застряли на участке от Народной улице до Мурманского шоссе и далее до КАД.

Ранее на Piter.tv: на проспекте Энтузиастов из горящей квартиры утром эвакуировали трех человек.

Фото: Pxhere 

Теги: затор, народная улица, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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