Утром на Народной произошел затор

Из-за пробок троллейбусы и автобусы следуют с задержками от 30 минут.

Сегодня утром, 18 декабря, на Народной улице образовалась серьезная пробка. Кроме того, автомобили встали на Октябрьской набережной, Дальневосточном проспекте и проспекте Большевиков. В пресс-службе компании "Организатор перевозок" предупредили о задержке автобусов.

В связи с транспортным затором на Народной улице автобусные маршруты №№4,8,56,140,239,264,285,288 и троллейбусные маршруты №14,27,28 следуют с задержками от 30 минут. Время в пути увеличено. Просим заранее планировать свой маршрут. Пресс-служба компании "Организатор перевозок"

Кроме того, пробки сковали въезд на Володарский мост. Машины застряли на участке от Народной улице до Мурманского шоссе и далее до КАД.

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Фото: Pxhere