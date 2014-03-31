Утром на Народной произошел затор

Сегодня утром, 18 декабря, на Народной улице образовалась серьезная пробка. Кроме того, автомобили встали на Октябрьской набережной, Дальневосточном проспекте и проспекте Большевиков. В пресс-службе компании "Организатор перевозок" предупредили о задержке автобусов.
В связи с транспортным затором на Народной улице автобусные маршруты №№4,8,56,140,239,264,285,288 и троллейбусные маршруты №14,27,28 следуют с задержками от 30 минут. Время в пути увеличено. Просим заранее планировать свой маршрут.
Пресс-служба компании "Организатор перевозок"
Кроме того, пробки сковали въезд на Володарский мост. Машины застряли на участке от Народной улице до Мурманского шоссе и далее до КАД.
Ранее на Piter.tv: на проспекте Энтузиастов из горящей квартиры утром эвакуировали трех человек.
Фото: Pxhere
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