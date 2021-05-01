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На Советском проспекте встали автобусы
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На Советском проспекте встали автобусы

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Из-за снегопада автомобили застряли в пробках.

Жителей Петербурга предупредили о заторах на дорогах. Утром 29 ноября задерживается общественный транспорт. 

Как сообщили в телеграм-канале "Транспорт Петербурга. Организатор перевозок", пробка образовалась на Советском проспекте. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", магистраль "покраснела".  Из-за этого автобусные маршруты №№ 115, 115А, 189, 327, 328 следуют с задержками от 30 минут.

Время в пути увеличено. Просим заранее планировать свой маршрут.

"Организатор перевозок"  

Добавим, что серьезные пробки образовались в районе площади Восстания, на Якорной улице и около станции метро "Новочеркасская".

Ранее на Piter.tv: в Кудрово Меладзе упал в люк.

Фото: Piter.tv

Теги: затор, пробки, снегопад, советский проспект, транспорт
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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