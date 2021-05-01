На Советском проспекте встали автобусы

Из-за снегопада автомобили застряли в пробках.

Жителей Петербурга предупредили о заторах на дорогах. Утром 29 ноября задерживается общественный транспорт.

Как сообщили в телеграм-канале "Транспорт Петербурга. Организатор перевозок", пробка образовалась на Советском проспекте. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", магистраль "покраснела". Из-за этого автобусные маршруты №№ 115, 115А, 189, 327, 328 следуют с задержками от 30 минут.

Время в пути увеличено. Просим заранее планировать свой маршрут. "Организатор перевозок"

Добавим, что серьезные пробки образовались в районе площади Восстания, на Якорной улице и около станции метро "Новочеркасская".

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Фото: Piter.tv