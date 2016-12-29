Следователь из Петербурга попался на взятке в 350 тысяч рублей

Сотрудник МВД просил деньги за переквалифицированние уголовного дела в менее тяжкое. Его задержали при получении денег.

Продажного следователя поймали в Северной столице. 34-летний сотрудник отдела по расследованию преступлений против личности из Выборгского района предложил подозреваемом переквалифицировать его дело. Всего за 350 тысяч он пообещал изменить обвинение на менее тяжкое.

Подозреваемый согласился, но о просьбе полицейского рассказал его коллегам. В итоге служителя закона задержали во вторник, 24 января. Мужчина передал подозреваемому во взяточничестве шесть тысяч и муляж 377 тысяч. Передача денег происходила в салоне автомобиля. Все действо снимали на камеру.

Сейчас правоохранители решают вопрос о мере пресечения для следователя. Устанавливаются подробности дела.

В конце прошлого года сотрудник ППС из Петербурга попался на взятке в 50 тысяч рублей. Лейтенант полиции остановил ВАЗ-21053 и после формальной проверки стал вымогать деньги. В противном случаи инспектор грозил проблемами с законом. В тот же день ему передали часть денег. Правда операция проходила на глазах у сотрудников антикоррупционного отдела.