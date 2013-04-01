Сотрудник ППС из Петербурга попался на взятке в 50 тысяч рублей

Инспектора полка ППС задержали сотрудники собственной безопасности во время получения части денег.

Следственный комитет города сообщает, что 38-летнего лейтенанта полиции задержали по подозрению в получении взятки. По данным расследования, инспектор полка ППС попался при передачи денег на Большом проспекте петроградской стороны.

Сообщается, что инцидент произошел еще 19 ноября. Подозреваемый остановил ВАЗ-21053. В салоне сидели два мужчины. После формальной проверки инспектор начал требовать 50 тысяч. В случаи отказа он грозил неприятностями с законом. В тот же день инспектор получил часть суммы. Только вместе с водителем пришли сотрудники собственной безопасности. Лейтенанта задержали.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для полицейского. В скором времени ему предъявят обвинения. В ГУ МВД проводится проверка. А сам инспектор отстранен от работы.

Если вину мужчины докажут, то его уволят из органов по дискредитирующей статье. Его непосредственное начальство также ответит за проступок подчиненного. Вышестоящего полицейского ждет дисциплинарная ответственность.