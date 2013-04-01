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Вчера, 17:48
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Asyaromanenkova
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Сотрудник ППС из Петербурга попался на взятке в 50 тысяч рублей

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Инспектора полка ППС задержали сотрудники собственной безопасности во время получения части денег.

Следственный комитет города сообщает, что 38-летнего лейтенанта полиции задержали по подозрению в получении взятки. По данным расследования, инспектор полка ППС попался при передачи денег на Большом проспекте петроградской стороны.

Сообщается, что инцидент произошел еще 19 ноября. Подозреваемый остановил ВАЗ-21053. В салоне сидели два мужчины. После формальной проверки инспектор начал требовать 50 тысяч. В случаи отказа он грозил неприятностями с законом. В тот же день инспектор получил часть суммы. Только вместе с водителем пришли сотрудники собственной безопасности. Лейтенанта задержали.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для полицейского. В скором времени ему предъявят обвинения. В ГУ МВД проводится проверка. А сам инспектор отстранен от работы.

Если вину мужчины докажут, то его уволят из органов по дискредитирующей статье. Его непосредственное начальство также ответит за проступок подчиненного. Вышестоящего полицейского ждет дисциплинарная ответственность.

Теги: взятка , деньги , задержание , полиция , расследование
Категории: Новости СПб

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