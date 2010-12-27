Следком ищет виновного в смерти школьника в Неве

Поиски тринадцатилетнего "бегунка" окончились трагически

Следственный комитет считает, что смерть школьника, которого выловили из Невы, была насильственной. По факту происшествия возбуждено уголовное дело – по статье "Причинение смерти по неосторожности".

26 июня 2017 года тело 12-летнего мальчика выловили из Невы в районе проспекта Обуховской обороны. По предварительным данным, во время игры несколькими днями раньше другой подросток столкнул погибшего с парапета в реку. Когда мальчик понял, что приятель сам не выберется, он прыгнул за ним, попытался помочь выплыть, но не смог.

Вся компания подростков обратилась за помощью к взрослым, и одного тонувшего мальчика удалось достать из воды. О том, что детей в воде было двое, они решили не рассказывать. В результате об исчезновении второго подростка стало известно позднее, и время для его поисков было упущено.

Видео: архив