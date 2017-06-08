Синоптики обещают возвращение дождей в Петербург

Неутешительный прогноз для Северной столицы делают в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды". Начиная с четверга в город вернутся дожди.

Радоваться солнечной погоде петербуржцам и гостям города осталось не долго. Синоптики обещают возвращение осадков. Уже в четверг, 8 июня, вечером пройдут кратковременные дожди. В пятницу плохая погода только усилится. Так как ливни не отступят и с ночи будут заливать Северную столицу. Но температура при этом останется высокой: до +19 днем 9 июня.

В субботу на улице заметно потеплеет: синоптики ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" обещают до +21 градуса. Но при этом дожди не прекратятся.

Популярный сервис Gismeteo обещает немного другую погоду на ближайшие дни. В частности на четверг и субботу дождя не обещают. Только на пятницу. Зато температура ниже на несколько градусов.

Фото: скриншот Gismeteo

Видео: Youtube