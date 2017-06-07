Синоптики пообещали, что в среду в Петербурге сильно похолодает

Днем 7 июня температура воздуха может быть не выше 10-12 градусов тепла

Петербургские синоптики пообещали, что в среду, 7 июня 2017 года, в Северной столице и пригородах будет солнечно, но холодно – согласно ежедневному прогнозу, который распространило ГУ МЧС, днем в городе температура воздуха не превысит 8-10 градусов тепла, будет облачно, возможны небольшие осадки.

При этом на нескольких других интернет-ресурсах, которые предоставляют сводки о погоде, обещают, что 7 июня, напротив, будет ясно, солнечно и тепло: температура до +20 градусов, никакого дождя.

Напомним, некоторое время назад, обсуждая причины плохого информирования москвичей об урагане, который пронесся по столице 29 мая, в МЧС предложили "бить рублем" за неверные и неточные прогнозы. Глава ведомства Владимир Пучков предложил штрафовать синоптиков.

Видео: архив