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В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий 5 апреля
Сегодня, 14:09
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В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий 5 апреля

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В пятницу в Северной столице будет идти снег.

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий 5 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу. 

В пятницу обещают снегопад. Температура воздуха ночью составит -7 градусов. На дорогах будет скользко, передали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".                                       

5 апреля в Санкт-Петербурге ожидается снег, понижение температуры воздуха ночью до минус 7 градусов, на дорогах гололедица.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Ранее мы писали, что  в Тихвине в зоне подтопления находятся 79 домов.

Фото: Unsplash

Теги: мчс, погода, похолодание, прогноз погоды, снег
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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