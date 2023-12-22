В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий 5 апреля

В пятницу в Северной столице будет идти снег.

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий 5 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

В пятницу обещают снегопад. Температура воздуха ночью составит -7 градусов. На дорогах будет скользко, передали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

5 апреля в Санкт-Петербурге ожидается снег, понижение температуры воздуха ночью до минус 7 градусов, на дорогах гололедица. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

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