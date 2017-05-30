Собянин пообещал по миллиону рублей семьям погибших от урагана

Накануне по Москве промчался разрушительный ураган, есть жертвы

Московский мэр Сергей Собянин пообещал, что семьям людей, погибших от последствий вчерашнего урагана в Москве, будут выплачены компенсации в размере до миллиона рублей. По его словам, соответствующее решение будет принято на сегодняшнем заседании правительства 30 мая 2017 года. Кроме того, Собянин выразил соболезнования семьям погибшим.

"Она [беспрецедентность этой трагедии] обусловлена тем, что ураган случился в дневное время, поэтому количество пострадавших такое большое", – отметил Собянин во время посещения Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского.

Напомним, в результате страшного урагана в Москве погибли, по данным на утро 30 мая, 11 человек, около полутора сотен пострадали. Кроме того, в разных районах города оказались сорваны рекламные баннеры, ветер выворотил с корнем из земли несколько сотен деревьев, пострадали автомобили, в городе Люберцы упал башенный кран, в Жулебино сорвало укрытие теннисного корта, на Новорижском шоссе рухнула пирамида — башня Голода. В Подмосковье без электричества остались более семи тысяч человек.

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