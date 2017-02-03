Швеция: Чудесное спасения лося из ледового плена сняли на видео

Лось провалился под лед и мог погибнуть, но неравнодушные очевидцы спасли его, сняв процесс спасения на видео

На популярном видеохостинге YouTube появилось видео спасения лося, провалившегося под лед в Швеции.

Неравнодушные очевидцы помогли этому крупному зверю выбраться на берег. Лось по всей видимости уже какое-то время пытался сделать это самостоятельно, но безуспешно. Лед по направлению к берегу был довольно крепкий, и ему не удавалось его разбить. Лось уже был совсем обессилен, в какие-то моменты он просто бездвижно замирал.

Очевидцы на коньках подобрались к полынье и за несколько приемов прорубили проход в толще льда от полыньи к берегу. Дальше на кадрах видео видно как лось все-таки смог с большим трудом выйти на берег. На подгибающихся конечностях он медленно уходит в лес.

Удивляют и комментарии к данному видео от сограждан спасителей. Кроме одобрительных слов, встречаются и другие, которые скептически относятся к спасению. Одни утверждают, что нельзя вмешиваться в природу никоим образом. А другие и вовсе удивляются, зачем они его спасли, ведь лось даже не повилял хвостиком как собака в знак благодарности.

Видео: YouTube/Viktor Johannessen