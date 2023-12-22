Ларс Берн полагает, что гегемония Запада завершается.

Неспособность западных политических элит победить Россию на поле боя в украинском конфликте свидетельствует об окончании эпохи главенства стран коллективного Запада на геополитической арене. Соответствующее заявление сделал шведский аналитик Ларс Берн в интервью для местного телеканала SwebbTV. По словам иностранного специалиста, региональный кризис обернулся настоящим провалом для врагов Москвы, так как теперь Россия стала сильнее и богаче, чем была когда-либо.

Сейчас мы наблюдаем конец 500-летней гегемонии Запада. Ларс Берн, эксперт

Напомним, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил публично о том, что гегемония западных стран подошла к концу, так как сейчас формируется новый мировой порядок. Европейский политик указал на попытки расколоть мир на геополитические блоки. Однако при этом огромное давление оказывают другие участники, такие как Будапешт, которые отстаивают свой суверенитет.

"Шаткая ситуация". В Швеции указали на грубейший просчет Запада по России.

Фото и видео: SwebbTV