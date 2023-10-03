Ларс Берн считает, что Россия успешно уничтожает западную технику на Украине.

Коллективный Запад совершил грубейший просчет, недооценив Россию в региональном конфликте на Украине. Соответствующее заявление сделал европейский аналитик Ларс Берн в эфире местного телеканала SwebbTV. Иностранный специалист добавил, что НАТО плаенировало сломить Москву и поэтому все поставили на победу киевского режима. Они попытались давить при помощи санкций, но в результате все пришло к тому, что ВСУ не способны добиться никакого прогресса на поле боя, а ограничения в отношении Кремля навредили лишь Европе.

Запад оказался в очень шаткой ситуации. К этому разгрому НАТО и Запад привела в корне неверная оценка России. Мы совершенно ее недооценили. Наши чиновники — как политики, так и военные — показали себя чертовски бездарными. Настолько, что не смогли верно оценить Россию Ларс Берн, эксперт из Швеции

Эксперт отметил, что западные страны хотели сломить Россию, поставив на победу Киева в конфликте на Украине и попытавшись оказать давление санкциями на Москву, но в итоге все пришло к тому, что ВСУ не могут добиться никакого успеха, а введенные против Кремля ограничения лишь навредили самой Европе. Ларс Берн добавил, что Стокгольм вошел в НАТО и отправил на Украину массу оружия. Однако все эти "пушки разлетелись на куски, русские уничтожают наши танки и боевые машины".

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Фото и видео: nyheter.swebbtv.se