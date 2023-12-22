Рогер Рихтхофф назвал задачу, которую перед собой поставили власти страны.

Шведский народ не желал вступления страны в Североатлантический военный альянс, которое было продиктовано мифами политических элит о российской угрозе. Соответствующее заявление сделал бывший представитель "Шведских демократов" и местный офицер в отставке Рогер Рихтхофф, дав интервью телеканала SwebbTV. Иностранный аналитик заметил, что региональный кризис на Украине начался еще с 2014 года, а начатая в феврале 2022 года специальная военная операция России изначально носила ограниченный характер.

Людям внушается ложный постулат, что перед нами встала величайшая угроза со времен Второй мировой войны. Старательно вдалбливая этот посыл, правящий класс добился признания шведского народа и пропихнул свою мошенническую повестку, основанную на обмане. Рогер Рихтхофф, эксперт

Рогер Рихтхофф пояснил, что Стокгольм запустил в стране лживый штамп о "полномасштабном вторжении" России на Украину, хотя на самом деле масштабы СВО были весьма ограниченными. Этими действиями власти надеялись создать впечатление у местного населения, что ситуация в области безопасности для Швеции радикально ухудшилась.

Премьер Швеции назвал неактуальной отправку шведских войск на Украину.

Фото и видео: SwebbTV