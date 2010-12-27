Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Шнуров планирует попасть в Эрмитаж после смерти
Сегодня, 10:24
0
TretyakovaS
66

Шнуров планирует попасть в Эрмитаж после смерти

0
 
 

Фронтмен группы "Ленинград" открыл выставку «Ретроспектива брендреализма» в Московском музее современного искусства. По словам музыканта, его работы попадут в Эрмитаж.

Сергей Шнуров заявил, что на данный момент он только начинающий художник, также лидер "Ленинграда" попросил людей не волноваться, ведь после смерти музыкант попадет в Эрмитаж.

По словам исполнителя, первая выставка его работ в жанре брендреализма прошла в 2006 году, и все произведения были раскуплены. Шнуров подчеркнул, что он никогда не создает проекты, которые могут стать коммерческими, а душу отразить можно и в Instagram.

Куратор выставки Дмитрий Озерков рассказал, что все предметы экспозиции придуманы Шнуровым, но создавали их анонимные художники.
Куратор также отметил творческую тягу исполнителя.

Шнуров провозгласил брендреализм как направление в искусстве в 2006 году. Согласно его постулатам, современный человек «окружен не чистыми явлениями, а лишь продуктами-брендами, сгенерированными искусственно».

Фото: https://www.instagram.com/shnurovs/

Теги: ленинград , шнур , шнуров , эрмитаж
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5