Шнуров планирует попасть в Эрмитаж после смерти

Фронтмен группы "Ленинград" открыл выставку «Ретроспектива брендреализма» в Московском музее современного искусства. По словам музыканта, его работы попадут в Эрмитаж.

Сергей Шнуров заявил, что на данный момент он только начинающий художник, также лидер "Ленинграда" попросил людей не волноваться, ведь после смерти музыкант попадет в Эрмитаж.



По словам исполнителя, первая выставка его работ в жанре брендреализма прошла в 2006 году, и все произведения были раскуплены. Шнуров подчеркнул, что он никогда не создает проекты, которые могут стать коммерческими, а душу отразить можно и в Instagram.



Куратор выставки Дмитрий Озерков рассказал, что все предметы экспозиции придуманы Шнуровым, но создавали их анонимные художники.

Куратор также отметил творческую тягу исполнителя.



Шнуров провозгласил брендреализм как направление в искусстве в 2006 году. Согласно его постулатам, современный человек «окружен не чистыми явлениями, а лишь продуктами-брендами, сгенерированными искусственно».

Фото: https://www.instagram.com/shnurovs/