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Шестилетний мальчик утонул в ванной в приступе эпилепсии в Петербурге

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Накануне вечером, 3 марта из-за недосмотра родителей в собственной ванной во время купания захлебнулся и скончался шестилетний мальчик. Известно, что воспитанник детского сада страдал эпилепсией

Халатность родителей шестилетнего мальчика стала причиной его гибели. Известно, что воспитанник детского сада, приученный к самостоятельности, захлебнулся во время купания.

Сообщается, что дело произошло в благополучной семье. 3 марта 2017 года родители заподозрили неладное в долгом отсутствии ребёнка. После этого они попробовали открыть дверь в ванную комнату, но она оказалась заперта. Тогда отец взломал дверь подручными средствами. В переполненной ванной они обнаружили наглотавшегося воды сына без признаков жизни.  Испугавшись, родители срочно позвонили в "Скорую помощь", но, к сожалению, мальчика реанимировать не удалось.
 
— Труп шестилетнего ребенка был обнаружен в районе 19:39  3 марта в квартире на Новоколомяжском проспекте. Следов насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено, — сообщили сотрудники правоохранительных органов.
 
Родители погибшего мальчика рассказали медикам, что их сын страдал тяжелой формой эпилепсии и, предположительно, во время купания у ребенка случился приступ.
 
Видео: Piter.TV
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Категории: Новости СПб Лента новостей Криминальные происшествия Происшествия

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