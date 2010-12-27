Шаттлы на матч Кубка Конфедераций отправятся в 13.00 17 июня

В Петербурге шаттлы для болельщиков начнут свою работу на 2 часа раньше задуманного.

В Петербурге шаттлы для футбольных болельщиков начнут работать на 2 часа раньше запланированного, об этом сообщает "Пассажиравтотранс".

Первые автобусы к "Зенит-Арене" начнут отправляться 17 июня в 13.00. Шаттлы следуют от площади Восстания, метро "Петроградская", метро "Выборгская" и метро "Чкаловская". Маршрут S10 "Аэропорт "Пулково" - пересечение Северной дороги и ул. Рюхиной" начнет свою работу в 15.00.

Напомним, открытие Кубка Конфедераций - 2017 состоится 17 июня в 16.00. Важно помнить, что после матча вход на станцию "Крестовский остров" будет ограничен.