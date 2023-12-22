Первый Петербургский Конгресс сметчиков пройдёт 21-22 мая

Всем участникам выдадут удостоверение о повышении квалификации.

В Петербурге 21-22 мая 2024 года при поддержке НОСТРОЙ состоится Первый Петербургский Конгресс Сметчиков "Практика реализации реформы строительного ценообразования: успехи, проблемы, решения". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В программе конгресса предполагается не только выступление ведущих специалистов в области ценообразования в строительстве по актуальным темам. Также будет использоваться формат обратной связи с членами Комиссии по вопросам ценообразования в строительстве и технологическому и ценовому аудиту Общественного совета при Минстрое РФ и блок вопросов-ответов.

Участники Конгресса получат доступ к Общероссийскому конкурсу профессионального мастерства на звание "Лучший специалист по ценообразованию в строительстве". Всем участникам выдадут удостоверение о повышении квалификации. А успешно сдавшие экзамен после прохождения семинара (повышения квалификации) будут включены в национальный реестр специалистов в области ценообразования в строительстве.

Фото: ППКС