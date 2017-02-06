Участок КАД от Приозерного до ЗСД увеличат на две полосы

В текущем году дорожники планирую взяться за расширение кольцевой автодороги. Дополнительные полосы появится на участке на севере.

В 2017 году Кольцевая автодорога постепенно начнет расширяться. И начнется все с участка на севере города от Приозерного шоссе до ЗСД. Эти расширения войдут в первые два этапа реконструкции КАДа.

Средства на расширение дороги пойдут из Федеральной адресной инвестиционной программы 2017-2020 годов. Туда его включили специалисты Росавтодор. Проект ожидает подтверждения финансирования. По задумке его авторов КАД получит две дополнительные полосы и станет шестиполосным, вместо четырехполосного. Общая стоимость работ составляет шесть миллиардов рублей. В этом году на проект выделят 800 миллионов.

Третьим этапом усовершенствования КАД станет его расширение на участке от ЗСД до Горской. Эти работы находятся на стадии проектирования.

Для петербуржцев, пользующихся наземным транспортом, у городских властей также есть сюрприз. В городе хотят сделать наземное метро. На прошлой неделе стало известно, что специальная рабочая группа обсудит проект создания открытого метро в Петербурге. Дорога соединит районы города.