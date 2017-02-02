Специальная рабочая группа обсудит проект создания открытого метро в Петербурге

В Северной столице может появиться открытое метро. Линия соединит метрополитен и станции пригородных поездов. Проект обсуждали в Москве с вице-президентом РЖД.

В Петербурге придумали альтернативу кольцевой линии метро. В Комитете по транспорту заявили, что в Москве обсуждали проект создания в Северной столице открытого метро. Петербургская идея – это аналог Московского центрального кольца. Для города этот проект может стать стратегическим.

Ветки открытого метро помогут проложить скоростные линии в районы города. Линии могут интегрировать с систему станций подземки и линий пригородных электропоездов. Благодаря открытому метро в городе появится транспортно-пересадочные узлы. Это в дальнейшем может стать основой для развития города.

Сейчас проект находится на начальной стадии: подготовка техник-экономического обоснования и согласование с властями Петербурга. Для решения этих вопросов комитет по транспорту создаст рабочую группу, которая будет рассматривать все вопросы проекта "Открытое метро Санкт-Петербурга".

Вопрос открытого метро в Москве обсуждал с вице-президентом ОАО "РЖД" Петром Кацывой вице-губернатор Игорь Альбин.

Видео: Youtube / Vandammov