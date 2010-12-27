Полуголое фото Дженнифер Лопес взорвало Instagram

Певица и актриса опубликовала в Сети фото, на котором показала идеальное тело.

В США пользователи Instagram восхищаются очередным фото Дженнифер Лопес. 47-летняя латиноамериканка доказала всем, что ее тело нисколько не стареет. Женщина выложила в Сеть кадр, на котором она запечатлена в обтягивающем откровенном платье. Наряд идеально подчеркивают главную "достопримечательность" Джей Ло. Ее бедра выглядят "на миллион": как тут не вспомнить шутки про застрахованную попу певицы из Америки.

Комментаторы отметили необычный винный цвет наряда и смелое решение - соединить узкий топ и элемент боди, напоминающий спортивные штаны. Несмотря на такую экспериментальную демократичность одежда Джей Ло выглядит весьма дорого и элитарно. Впрочем, многим мужчинам, наверняка понравился не сам наряд, а его отсутствие. Ведь на этой фотографии Дженнифер Лопес предстала фактически полуголой!

А еще Дженнифер прекрасно оголяется на сцене:

Прекрасная кожа, обнаженные плечи, горячий взгляд и неизменно отличная зона бедер - вот за что мы любим латиноамериканскую красавицу. Ах, да: еще за голос и актерский талант!

Фото: Instagram, Jlo