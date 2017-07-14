Сергей Рост признался в любви блогеру BadComedian

Известный актер и звезда российского ТВ Сергей Рост выразил респект блогеру BadComedian.

Звезда сериалов "Осторожно, модерн" и "Осторожно, модерн-2" Сергей Рост назвал своего любимого влогера на российском YouTube. По мнению телезвезды, лучшим представителем этой сферы в России является блогер BadComedian.

"Это мое любимое шоу, я обожаю этого молодого человека. Его разборы фильмов я считаю блестящими, это лучшее, что есть на данном рынке. Слава Богу, он находится вне официального телевидения. BadComedian не стеснен ничем, он раскрепощен, у него нет никаких запретов. Мало того, что он говорит искренне и честно, так он еще и разбирается в том, что называется "сценарий" и "кино", - сказал Рост в интервью нашему каналу.

Сергей Рост отметил, что именно профессиональное отношение к своему делу и аналитический подход являются главными фишками BadComedian.

"Мне кажется, что он заканчивал какие-то сценарные курсы или ВГИК. Так как очень хорошо раскладывает все по полочкам, и разбирается в этом", - уверен актер.

Отметим, что BadComedian ведет влог на YouTube, посвященный русскому и зарубежному кино. На данный момент на него подписаны более 2 млн пользователей.