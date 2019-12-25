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Сергей Рост рассказал о конфликте с Дмитрием Нагиевым
Сегодня, 11:10
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nastya960

Сергей Рост рассказал о конфликте с Дмитрием Нагиевым

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С 1996 по 1998 год выходила юмористическая передача "Осторожно, модерн!", главные роли в которой исполнили Сергей Рост и Дмитрий Нагиев.

Артисты Сергей Рост и Дмитрий Нагиев были когда-то самым популярным дуэтом на отечественном телевидении. Почему их дружбе пришел конец, в студии программы "Судьба человека" рассказал Сергей Рост.

По словам Сергея Роста, дружба между ними завязалась еще в студенческие годы. Артисты вместе работали и в какой-то момент стали самыми популярными на ТВ. Рост считает, что Нагиеву "кто-то что-то наговорил" про него и дружба на этом закончилась. Нагиев решил развиваться самостоятельно.

Молодость и амбиции взяли вверх. <…> Нас не воспринимали по одиночке. Это было зря сделано с его стороны. Видимо, это была не дружба.

Сергей Рост, актер

С 1996 по 1998 год выходила юмористическая передача "Осторожно, модерн!", главные роли в которой исполнили Сергей Рост и Дмитрий Нагиев.

Недавно Нагиев высказался против обязательной воинской службы. Сам актер служил в армии и назвал это время "бесполезным". 

Фото: "Осторожно, модерн!"

 

Теги: дмитрий нагиев, осторожно модерн, сергей рост
Категории: Новости шоу-бизнеса России, Новости России, Лента новостей,

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