Сергей Рост рассказал о конфликте с Дмитрием Нагиевым

С 1996 по 1998 год выходила юмористическая передача "Осторожно, модерн!", главные роли в которой исполнили Сергей Рост и Дмитрий Нагиев.

Артисты Сергей Рост и Дмитрий Нагиев были когда-то самым популярным дуэтом на отечественном телевидении. Почему их дружбе пришел конец, в студии программы "Судьба человека" рассказал Сергей Рост.

По словам Сергея Роста, дружба между ними завязалась еще в студенческие годы. Артисты вместе работали и в какой-то момент стали самыми популярными на ТВ. Рост считает, что Нагиеву "кто-то что-то наговорил" про него и дружба на этом закончилась. Нагиев решил развиваться самостоятельно.

Молодость и амбиции взяли вверх. <…> Нас не воспринимали по одиночке. Это было зря сделано с его стороны. Видимо, это была не дружба. Сергей Рост, актер

С 1996 по 1998 год выходила юмористическая передача "Осторожно, модерн!", главные роли в которой исполнили Сергей Рост и Дмитрий Нагиев.

Недавно Нагиев высказался против обязательной воинской службы. Сам актер служил в армии и назвал это время "бесполезным".

Фото: "Осторожно, модерн!"